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«Юргорден» с Васютиным обыграл «Мальмё». Команда выиграла все 4 матча на старте сезона

«Юргорден» с Васютиным обыграл «Мальмё». Команда выиграла все 4 матча на старте сезона
Футбол / Прочие турниры 0
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В матче 4-го тура чемпионата Швеции «Юргорден» переиграл «Мальмё». Встреча проходила на стадионе «Теле2-Арена» в Стокгольме и завершилась со счётом 3:1.

На 31-й минуте счёт открыл нападающий «Юргордена» Никлас Беркрот. Второй гол хозяев забил Аслак Фонн, Беркрот отдал голевую передачу. На 70-й минуте Беркрот оформил дубль. Единственный мяч «Мальмё» забил Ади Налич.

Российский голкипер «Юргордена» Александр Васютин провёл на поле всю встречу.

«Юргорден» набрал 12 очков в четырёх встречах нового сезона чемпионата Швеции. Васютин в этих матчах пропустил всего два гола.

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин стал игроком шведского «Юргордена» 11 февраля. Клубы достигли соглашения о переходе вратаря в шведскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа.

Швеция - Аллсвенскан. 4-й тур
03 мая 2021, понедельник. 19:30 МСК
Юргорден
Стокгольм
Окончен
3 : 1
Мальмё
Мальмё
1:0 Беркрот – 31'   2:0 Фонн Витри – 67'   3:0 Беркрот – 70'   3:1 Налич – 77'
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