«Юргорден» с Васютиным обыграл «Мальмё». Команда выиграла все 4 матча на старте сезона

В матче 4-го тура чемпионата Швеции «Юргорден» переиграл «Мальмё». Встреча проходила на стадионе «Теле2-Арена» в Стокгольме и завершилась со счётом 3:1.
На 31-й минуте счёт открыл нападающий «Юргордена» Никлас Беркрот. Второй гол хозяев забил Аслак Фонн, Беркрот отдал голевую передачу. На 70-й минуте Беркрот оформил дубль. Единственный мяч «Мальмё» забил Ади Налич.
Российский голкипер «Юргордена» Александр Васютин провёл на поле всю встречу.
«Юргорден» набрал 12 очков в четырёх встречах нового сезона чемпионата Швеции. Васютин в этих матчах пропустил всего два гола.
Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин стал игроком шведского «Юргордена» 11 февраля. Клубы достигли соглашения о переходе вратаря в шведскую команду на правах аренды до конца 2021 года с правом последующего выкупа.
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