Сингапурцу предъявлены обвинения в угрозах убийством нападающему «Брайтона»

Жителю Сингапура предъявлены обвинения в угрозах убийством нападающему «Брайтон энд Хоув Альбион» Нилу Мопе и его семье.



Как сообщает Sky Sports, 19-летний Дерек Нг Де Рен отправлял угрозы футболисту «чаек» через сообщения в «Инстаграме» летом прошлого года после матча АПЛ между лондонским «Арсеналом» и «Брайтоном» («канониры» уступили со счётом 1:2), который состоялся 20 июня. В том матче вратарь лондонцев Бернд Лено получил серьёзную травму колена после подката со стороны Мопе, однако эпизод был признан судьями игровым.



24 июня 2020 года Дерек отправил Мопе сообщение следующего содержания: «Ты думаешь, тебе не будет ничего за то, что ты травмировал Лено? Ни за что, братан. Но не волнуйся, ты будешь в безопасности, ты не пострадаешь. Приятнее наблюдать, как ты будешь чувствовать боль, когда твои близкие будут страдать».



На следующий день молодой человек отправил ещё одно сообщение, содержащее ненормативную лексику.



Ещё через день Мопе получил новое сообщение от Нг Де Рена: «Днём на твою семью нападут, просто смотри».



А 1 июля: «Ты думаешь, что, пожаловавшись на мой аккаунт, обезопасил себя? Я убью тебя и твою семью».



Дереку предъявлены четыре обвинения в соответствии с законодательством Сингапура о защите от домогательств. В случае признания виновным его могут оштрафовать на сумму до 5 000 сингапурских долларов (около € 3 тыс.) и посадить в тюрьму на срок до шести месяцев.

В нынешнем сезоне Нил Мопе провёл в АПЛ 32 матча, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. «Брайтон» в 34 матчах набрал 37 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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