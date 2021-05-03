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«Севилья» проиграла «Атлетику» и увеличила отставание от «Барселоны» и «Реала»

В матче 34-го тура испанской Примеры «Севилья» уступила «Атлетику» Бильбао. Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась со счётом 0:1.

На 90-й минуте матча единственный гол забил нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс. Гости поймали севильскую команду на контратаке, Ойан Сансет вывел Уильямса один на один с вратарём, и Иньяки парашютом перебросил Буну.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Ассистенты — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр — Хавьер Морено.

«Севилья» в 34 матчах набрала 70 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. Лидером соревнований является «Атлетико» (76), на втором месте — «Реал» (74), третью строчку занимает «Барселона» (74). «Атлетик» Б (43) находится на 10-м месте.