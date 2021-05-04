«Вест Хэм» на выезде переиграл «Бёрнли» и поднялся на 5-е место в АПЛ

В Бёрнли на стадионе «Тёрф Мур» состоялся заключительный матч 34-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча завершилась победой «молотобойцев» со счётом 2:1.
На 17-й минуте нападающий хозяев Крис Вуд накрутил красивые финты в штрафной, в том числе перебросил мяч через себя и соперника, и в итоге был сбит полузащитником «Вест Хэма» Томасом Соучеком, который просто выставил ногу на пути Вуда как шлагбаум — судья назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал всё тот же Крис Вуд.
Видео нарушения Томаса Соучека и гола Криса Вуда
Гости отыгрались почти сразу же — хавбек Джесси Лингард перехватил мяч на правом фланге рядом с линией штрафной хозяев, покатил на латераля Владимира Цоуфала, который навесил к углу вратарской — и нападающий Майкл Антонио головой вколотил мяч под перекладину.
Видео гола Майкла Антонио с передачи Владимира Цоуфала
Решающий гол матча был забит на 29-й минуте — вингер гостей Мохамед Саид Бенрахма обработал мяч на левом фланге и закрутил его к линии вратарской на Майкла Антонио, который в касание пробил ногой в верхний угол.
Видео второго гола Майкла Антонио в матче с «Бёрнли»
«Вест Хэм» в 34 матчах набрал 58 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Бёрнли» (36) — на 16-м месте.
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