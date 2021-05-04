Дзюба опубликовал картинку, на которой он в костюме Дэдпула держит трофей РПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в «Инстаграме» опубликовал картинку, на которой он в костюме Дэдпула держит трофей Российской Премьер-Лиги.
Ранее бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отреагировал на выход Артёма Дзюбы в костюме Дэдпула на церемонию награждения.
Напомним, в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» разгромил московский «Локомотив» со счётом 6:1. Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Благодаря этой победе «Зенит» в 28 матчах набрал 61 очко и досрочно выиграл чемпионат России сезона-2020/2021.
Стоит отметить, что это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.
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