La Gazzetta dello Sport посвятила статью Артёму Дзюбе

Известное итальянское издание La Gazzetta dello Sport написало статью о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.
Материал вышел под заголовком: «Издевательства, ссоры и горячие скандалы: 10 безумств Дэдпула-Дзюбы, которые нельзя пропустить». Он доступен по платной подписке.
«Их называют «dzyubate». Странные поступки в духе Артёма Дзюбы. Он такой — война и мир мяча, обоюдоострый меч, который сначала крупно лажает, а потом раскаивается», — говорится в анонсе статьи.
Вчера, 2 мая, «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Артём Дзюба вышел на церемонию награждения в костюме Дэдпула, чем вызвал немалый общественный резонанс среди любителей футбола. Видеоролик с Дзюбой в костюме героя вселенной Marvel стал вирусным, собрав буквально за сутки более 2,2 миллиона просмотров в популярном футбольном инстаграм-профиле «433».
Это третье чемпионство для «Зенита» подряд: сине-бело-голубые завоёвывали золотые медали РПЛ в сезоне-2018/2019 и сезоне-2019/2020. До этого, в сезоне-2017/2018, чемпионом стал «Локомотив». Всего петербургский клуб становился чемпионом страны семь раз.
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