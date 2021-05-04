Источник: Роналду намерен уйти из «Ювентуса» в «Спортинг»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру в Турине. Перед тем, как повесить бутсы на гвоздь, португалец намерен провести два сезона в лиссабонском «Спортинге», информирует журналист Клаудио Раймонди в издании SAPO Desporte.
Согласно сведениям источника, Роналду с уважением относится к «Ювентусу» и имеет связи со спонсорами, поэтому намерен до конца отработать контракт с туринским клубом. Соглашение Криштиану со «старой синьорой» рассчитано до лета 2022 года. После чего португалец всерьёз настроен на возвращение в «Спортинг», воспитанником которого является.
В «Ювентус» Криштиану перешёл летом 2018 года после девяти лет в мадридском «Реале». Ранее он также выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».
В нынешнем сезоне форвард провёл 30 матчей в чемпионате Италии, забил 27 голов и отдал три результативные передачи.
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