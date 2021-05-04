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Рабьо: Криштиану Роналду и Илон Маск – работяги, которые никогда не останавливаются

Рабьо: Криштиану Роналду и Илон Маск – работяги, которые никогда не останавливаются
Футбол / Италия 0
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26-летний полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо сравнил своего звёздного одноклубника Криштиану Роналду с известным американским инженером Илоном Маском.

«Ключ к успеху Роналду? Работа, работа и ещё больше работы. Это касается и работы, и других сфер жизни. Его можно сравнить с владельцем автомобильной компании Tesla Илоном Маском. Они – работяги, которые никогда не останавливаются.

С тех пор, как я перешёл в «Ювентус» Криштиану был очень строг по отношению к различным повседневным мелочам в моём тренировочном процессе. Мы часто говорим с ним об этом, никаких секретов нет.

Безусловно, у Роналду есть природный талант, но дело не только в этом, это было бы слишком просто. У него прекрасный ум, он хорошо знает и чувствует потребности своего организма. В 36 лет Криштиану точно знает, как распределять силы. Это то, чему нельзя научиться, это состояние ума, вопрос воли. Его неутомимая решительность достойна подражания», — цитирует Рабьо официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

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