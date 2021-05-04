6 полицейских получили ранения из-за беспорядков перед матчем «Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»

Полиция Манчестера раскритиковала действия болельщиков перед матчем 34-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», который был перенесён из-за акции протеста фанатов манкунианцев, переросшей в беспорядки на «Олд Траффорд». Об этом сообщает Goal.
На данный момент, известно о ранении 6 полицейских, один из которых получил повреждение глаза, другой сотрудник правоохранительных органов пострадал из-за того, что из толпы бросали бутылки, третьего – пинали ногами и таскали по газону.
Поскольку ситуация была накалена до предела, пришлось направить дополнительные силы и привлечь полицейских из соседних районов для оказания помощи органам правопорядка Манчестера.
В результате уже арестован 28-летний мужчина, который может являться зачинщиком этой протестной акции и ответственным за нападения на полицейских.
«Поведение, продемонстрированное на этом протесте, было просто ужасным. Офицеры просто пытались выполнять свою работу и способствовать мирному протесту, однако некоторые из присутствующих были настроены враждебно, давая понять, что эта акция не является мирной, вопреки желанию большинства присутствующих там», — заявил один из полицейских Манчестера.
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