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6 полицейских получили ранения из-за беспорядков перед матчем «Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»

6 полицейских получили ранения из-за беспорядков перед матчем «Ман Юнайтед» — «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0
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Полиция Манчестера раскритиковала действия болельщиков перед матчем 34-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», который был перенесён из-за акции протеста фанатов манкунианцев, переросшей в беспорядки на «Олд Траффорд». Об этом сообщает Goal.

На данный момент, известно о ранении 6 полицейских, один из которых получил повреждение глаза, другой сотрудник правоохранительных органов пострадал из-за того, что из толпы бросали бутылки, третьего – пинали ногами и таскали по газону.

Поскольку ситуация была накалена до предела, пришлось направить дополнительные силы и привлечь полицейских из соседних районов для оказания помощи органам правопорядка Манчестера.

В результате уже арестован 28-летний мужчина, который может являться зачинщиком этой протестной акции и ответственным за нападения на полицейских.

«Поведение, продемонстрированное на этом протесте, было просто ужасным. Офицеры просто пытались выполнять свою работу и способствовать мирному протесту, однако некоторые из присутствующих были настроены враждебно, давая понять, что эта акция не является мирной, вопреки желанию большинства присутствующих там», — заявил один из полицейских Манчестера.

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