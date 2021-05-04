«Аль-Садд» не намерен продлевать контракт с Хави из-за неудачи в азиатской ЛЧ

41-летний бывший испанский футболист Хави, известный по выступлениям за «Барселону», ныне являющийся главным тренером клуба из Катара «Аль-Садд» рискует остаться без работы, сообщает издание Sport.es со ссылкой на катарское телевидение Al-Kass.

Несмотря на все выигранные внутренние турниры правление «Аль-Садда» оценивало работу Хави по выступлениям в азиатской Лиге чемпионов, где подопечные испанского специалиста не смогли получить право выхода в плей-офф. Таким образом, Хави покинет клуб по истечению действующего соглашения — в конце нынешнего сезона.

«Аль-Садд» стал чемпионом Катара за четыре тура до конца чемпионата. После этого команда не позволила себе проиграть, обыграв в заключительном туре «Катар» — 3:0. «Аль-Садд» из 22 игр выиграл 19, забив больше всех мячей и пропустив меньше всех (соотношение голов – 77:14).

Победа в чемпионате — четвёртый трофей для Хави во главе «Аль-Садда». До этого он дважды выиграл Кубок наследного принца Катара, а также завоевал Кубок шейха Яссима.

Хави является воспитанником «Барселоны» и защищал цвета клуба с 1998 по 2015 год. С сине-гранатовыми экс-полузащитник восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и завоевал ряд других трофеев. Незадолго до завершения карьеры игрока Хави перешёл в «Аль-Садд», с которым стал чемпионом Катара.