Лукаку: в моей карьере было слишком много моментов, когда я сдавался

27-летний бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал завоевание титула чемпиона Италии.

«Я очень надеюсь, что все остальные игроки сборной Бельгии смогут выиграть титулы в этом году. Было бы здорово, если бы команда привнесла этот дух и в национальную сборную, чтобы мы все вместе могли двигаться вперёд. Завоевание клубного трофея позволяет вам получить опыт, который поможет лучше понимать игру. Это даёт вам менталитет убийцы, о котором я мечтал всю карьеру.

В моей карьере было слишком много моментов, когда я сдавался. Однажды я сказал себе: «Хватит, я устал, мне 27, нужно меняться». Но моя работа на этом не заканчивается. Я счастлив, потому что с «Интером» мы выиграли долгожданный трофей, но сейчас я уже нацелен на чемпионат Европы», — цитирует Лукаку Football Italia.

В текущем сезоне Лукаку принял участие в 41 встрече за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился 27 забитыми мячами и 9 результативными передачами.