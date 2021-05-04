Холанд может уйти из «Боруссии», если клуб не попадёт в ЛЧ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Реал», сообщает AS. Ранее в немецкой команде говорили, что норвежец останется в клубе на следующий сезон.

По информации источника, в мадридском клубе продолжают планировать приобретение игрока летом 2022 года, когда начнёт действовать пункт, по которому форвард может быть продан за € 75 млн. При этом норвежец может уйти, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Известно, что руководство «Реала» также следит за форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Если парижане не согласятся отпустить француза летом, то «Реал» сосредоточится на подписании Холанда и будет ждать окончания контракта Мбаппе с «ПСЖ», чтобы получить его бесплатно. Соглашение футболиста с парижской командой рассчитано до лета 2022 года.

Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 38 матчей, забил 37 голов и сделал 11 результативных передач.