Холанд может уйти из «Боруссии», если клуб не попадёт в ЛЧ

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может перейти в «Реал», сообщает AS. Ранее в немецкой команде говорили, что норвежец останется в клубе на следующий сезон.
По информации источника, в мадридском клубе продолжают планировать приобретение игрока летом 2022 года, когда начнёт действовать пункт, по которому форвард может быть продан за € 75 млн. При этом норвежец может уйти, если клуб не выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Известно, что руководство «Реала» также следит за форвардом «ПСЖ» Килианом Мбаппе. Если парижане не согласятся отпустить француза летом, то «Реал» сосредоточится на подписании Холанда и будет ждать окончания контракта Мбаппе с «ПСЖ», чтобы получить его бесплатно. Соглашение футболиста с парижской командой рассчитано до лета 2022 года.
Холанд выступает за «Боруссию» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он провёл 38 матчей, забил 37 голов и сделал 11 результативных передач.
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