Финал Лиги Европы смогут посетить 9,5 тысяч болельщиков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о начале продаж билетов на финал Лиги Европы. Матч пройдет 26 мая в Гданьске.
«Польские власти подтвердили УЕФА, что стадион сможет принять 25% от полной вместимости, то есть 9500 зрителей. Два клуба, которые выйдут в финал, получат по 2000 билетов. Еще 2000 поступят в продажу на сайте УЕФА для широкой публики. Оставшиеся билеты зарезервированы для местного оргкомитета, УЕФА и национальных ассоциаций, коммерческих партнеров и вещателей», — говорится в сообщении.
В финале Лиги Европы встретятся победители пар «Арсенал» — «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед» — «Рома».
Из-за пандемии коронавируса болельщики не присутствовали на предыдущих матчах Лиги Европы этого сезона.
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