Россия в полуфинале ЮЧМ-2021, «Спартак» победил тульский «Арсенал». Главное к утру

Сборная России по хоккею обыграла команду Беларуси и вышла в полуфинал юниорского чемпионата мира, «Спартак» победил тульский «Арсенал» и вернулся на второе место в РПЛ, а россиянка Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Россия обыграла Беларусь и вышла в полуфинал ЮЧМ.

2. Определились полуфинальные пары юниорского чемпионата мира — 2021.

3. «Спартак» обыграл в гостях тульский «Арсенал» и вернулся на второе место.

4. Тамара Тансыккужина защитила титул чемпионки мира по шашкам.

5. Василевский единогласным решением победил Андраде на RCC 9.

6. Ассистентский дубль Панарина не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Вашингтону».

7. Юрий Калитвинцев покинул пост главного тренера донецкого «Олимпика».

8. Овечкин не смог продолжить матч «Вашингтон» – «Рейнджерс» из-за травмы.

9. Источник: Роналду намерен уйти из «Ювентуса» в «Спортинг».

10. Марк Селби в четвёртый раз выиграл чемпионат мира по снукеру.

11. Расселл Уэстбрук оформил монстр трипл-дабл, превзойдя легендарных Чемберлена и Мэджика.

12. Месси организовал командный обед у себя дома в преддверии матча с «Атлетико».