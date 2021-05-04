Дэвид Мойес: расстроюсь, если «Вест Хэм» не попадёт в еврокубки

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес оценил шансы команды на попадание в еврокубки по итогам сезона.
«Я надеюсь, что за четыре тура до конца чемпионата люди ещё обсуждают нашу команду, говоря о местах в Лиге чемпионов. Мы хотим продолжать в том же духе и бороться до последнего дня. Посмотрим, удастся ли нам попасть туда. Наверное, для этого нам нужно будет выигрывать все оставшиеся матчи.
Если мы попадём в еврокубки, это будет блестящим достижением. Должен признать, что расстроюсь, если мы не окажемся там. Но всё равно это не изменит нашего впечатления от сезона", — приводит слова Мойеса BBC.
Вчера, 3 мая, «Вест Хэм» на выезде победил «Бёрнли» в 34-м туре английской Премьер-лиги со счётом 2:1. Лондонская команда в 34 матчах набрала 58 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице.
Видеообзор матча «Бёрнли» — «Вест Хэм»
- 4 мая 2021
-
09:30
-
09:16
-
08:28
-
07:46
-
05:25
-
04:12
-
03:38
-
03:25
-
02:55
-
02:11
-
01:50
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:22
-
00:20
-
00:10
-
00:07
-
00:06
- 3 мая 2021
-
23:54
-
23:24
-
23:23
-
23:01
-
22:57
-
22:49
-
22:44
-
22:21
-
22:20
-
22:17
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:41
-
21:31
-
21:25