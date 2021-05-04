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Дэвид Мойес: расстроюсь, если «Вест Хэм» не попадёт в еврокубки

Дэвид Мойес: расстроюсь, если «Вест Хэм» не попадёт в еврокубки
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес оценил шансы команды на попадание в еврокубки по итогам сезона.

«Я надеюсь, что за четыре тура до конца чемпионата люди ещё обсуждают нашу команду, говоря о местах в Лиге чемпионов. Мы хотим продолжать в том же духе и бороться до последнего дня. Посмотрим, удастся ли нам попасть туда. Наверное, для этого нам нужно будет выигрывать все оставшиеся матчи.

Если мы попадём в еврокубки, это будет блестящим достижением. Должен признать, что расстроюсь, если мы не окажемся там. Но всё равно это не изменит нашего впечатления от сезона", — приводит слова Мойеса BBC.

Вчера, 3 мая, «Вест Хэм» на выезде победил «Бёрнли» в 34-м туре английской Премьер-лиги со счётом 2:1. Лондонская команда в 34 матчах набрала 58 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице.

Видеообзор матча «Бёрнли» — «Вест Хэм»

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