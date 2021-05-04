Экс-футболист «Зенита» может перейти из «Пармы» в «Галатасарай»

Полузащитник «Пармы» Эрнани, выступавший за «Зенит», может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере».
27-летним бразильцем интересуется «Галатасарай». Эрнани может покинуть «Парму» уже летом.
«Парма» выкупила Эрнани у «Зенита» в сентябре 2020 года за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл за итальянскую команду 32 матча, забил семь голов и отдал две результативные передачи.
В матче 34-го тура чемпионата Италии «Парма» проиграла «Торино» (0:1). За четыре тура до финиша пармезанцы лишились шансов на сохранение прописки в Серии А.
«Парма» в 34 матчах набрала 20 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А. Команда отстаёт от «Кальяри», занимающего 17-е место, на 12 очков, при этом уступая сардинцам и по личным встречам.
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