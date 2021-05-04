Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-футболист «Зенита» может перейти из «Пармы» в «Галатасарай»

Экс-футболист «Зенита» может перейти из «Пармы» в «Галатасарай»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Полузащитник «Пармы» Эрнани, выступавший за «Зенит», может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере».

27-летним бразильцем интересуется «Галатасарай». Эрнани может покинуть «Парму» уже летом.

«Парма» выкупила Эрнани у «Зенита» в сентябре 2020 года за € 4,5 млн. В нынешнем сезоне он провёл за итальянскую команду 32 матча, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Парма» проиграла «Торино» (0:1). За четыре тура до финиша пармезанцы лишились шансов на сохранение прописки в Серии А.

«Парма» в 34 матчах набрала 20 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А. Команда отстаёт от «Кальяри», занимающего 17-е место, на 12 очков, при этом уступая сардинцам и по личным встречам.

«Парма» с Бруну Алвешем, Эрнани и Рибалтой вылетела из Серии А
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021