Эдинсон Кавани: мне важно оставить после себя что-то хорошее

Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал о готовности помогать молодым игрокам команды.
«Если честно, я не хочу просто давать советы. Я здесь, чтобы выкладываться по полной и помогать команде. Я должен отдавать все силы на поле в матчах и на тренировках.
Если молодой игрок подойдёт и спросит меня о чём-то на тренировке, это здорово. Думаю, что уроки можно извлекать из игры футболистов на разных позициях. Если игроки прислушаются к моим советам и будут использовать это в своём развитии, я буду счастлив. Важно оставить после себя что-то хорошее", — приводит слова Кавани официальный сайт клуба.
Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», за который выступал на протяжении семи лет. До этого он играл за «Наполи», «Палермо» и родной «Данубио». В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл 22 матча в английской Премьер-лиге, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
Видео гола Кавани в ворота «Бёрнли»:
- 4 мая 2021
-
10:59
-
10:45
-
10:41
-
10:37
-
10:30
-
10:22
-
10:17
-
09:58
-
09:51
-
09:47
-
09:30
-
09:16
-
08:28
-
07:46
-
05:25
-
04:12
-
03:38
-
03:25
-
02:55
-
02:11
-
01:50
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:22
-
00:20
-
00:10
-
00:07
-
00:06
- 3 мая 2021
-
23:54
-
23:24
-
23:23
-
23:01
-
22:57
-
22:49