Эдинсон Кавани: мне важно оставить после себя что-то хорошее

Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал о готовности помогать молодым игрокам команды.

«Если честно, я не хочу просто давать советы. Я здесь, чтобы выкладываться по полной и помогать команде. Я должен отдавать все силы на поле в матчах и на тренировках.

Если молодой игрок подойдёт и спросит меня о чём-то на тренировке, это здорово. Думаю, что уроки можно извлекать из игры футболистов на разных позициях. Если игроки прислушаются к моим советам и будут использовать это в своём развитии, я буду счастлив. Важно оставить после себя что-то хорошее", — приводит слова Кавани официальный сайт клуба.

Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», за который выступал на протяжении семи лет. До этого он играл за «Наполи», «Палермо» и родной «Данубио». В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл 22 матча в английской Премьер-лиге, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

Видео гола Кавани в ворота «Бёрнли»: