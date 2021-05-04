Червиченко: кого «Спартак» собрался побеждать в Лиге чемпионов, играя как с «Арсеналом»?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре красно-белых в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).
«Матч с «Арсеналом» — мучения команды, которая претендует на второе место и еле-еле за счёт фарта обыгрывает команду, которая стоит на вылет. Попади Громыко в ворота в конце матча — случилось бы второе фиаско, от которого «Спартак» бы уже не оправился. В прошлый раз они посчитали, что уже на второй строчке, а «Уфа» скорректировала всё до уровня кошмара. Повезло, что дотянули и дожали, хотя был отрезок в 20 минут, когда «Арсенал» полностью перехватил инициативу, а «Спартак» смотрелся настолько бледно и неярко, что я даже не понимал, как с такой игрой они собираются выступать в Лиге чемпионов.
Если через три месяца «Спартак» будет играть в квалификации Лиги чемпионов, как делал это с «Уфой» и «Арсеналом», то кого они собираются побеждать? Смотрю последние матчи, и все эти бравурные заявления о попадании в Лигу чемпионов очень напрягают. Честно, хочется, чтобы туда попал «Спартак» — именно по эмоциям: они задорные, хорошо атакуют. Красно-белые проводят концовку чемпионата более честно, чем «Локомотив»: у них нет подарков, которые позволяли железнодорожникам пролезть на вторую строчку. Но по игре у меня больше уверенности в успехе «Локомотива», чем такого непредсказуемого «Спартака», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».
Видеообзор матча «Арсенал» — «Спартак»:
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