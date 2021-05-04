Червиченко: кого «Спартак» собрался побеждать в Лиге чемпионов, играя как с «Арсеналом»?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре красно-белых в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1).



«Матч с «Арсеналом» — мучения команды, которая претендует на второе место и еле-еле за счёт фарта обыгрывает команду, которая стоит на вылет. Попади Громыко в ворота в конце матча — случилось бы второе фиаско, от которого «Спартак» бы уже не оправился. В прошлый раз они посчитали, что уже на второй строчке, а «Уфа» скорректировала всё до уровня кошмара. Повезло, что дотянули и дожали, хотя был отрезок в 20 минут, когда «Арсенал» полностью перехватил инициативу, а «Спартак» смотрелся настолько бледно и неярко, что я даже не понимал, как с такой игрой они собираются выступать в Лиге чемпионов.



Если через три месяца «Спартак» будет играть в квалификации Лиги чемпионов, как делал это с «Уфой» и «Арсеналом», то кого они собираются побеждать? Смотрю последние матчи, и все эти бравурные заявления о попадании в Лигу чемпионов очень напрягают. Честно, хочется, чтобы туда попал «Спартак» — именно по эмоциям: они задорные, хорошо атакуют. Красно-белые проводят концовку чемпионата более честно, чем «Локомотив»: у них нет подарков, которые позволяли железнодорожникам пролезть на вторую строчку. Но по игре у меня больше уверенности в успехе «Локомотива», чем такого непредсказуемого «Спартака», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».

«Спартаку» нужен Моуринью. Деньги всё равно профукают — зато понты». Колонка Червиченко Бывший владелец красно-белых рассказал, что ему нравится в «Зените».

Видеообзор матча «Арсенал» — «Спартак»: