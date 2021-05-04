Вратарь Левашов: грустно, что у футболистов и обычных людей такая разница в зарплате

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов рассказал историю своего друга Антона Тюленева, которому приходится работать в нескольких местах. По словам футболиста, тот работает в ДЮСШ и учителем физкультуры.
«На зарплату из одного места сейчас не прожить. Все крутятся-вертятся в провинции. Конечно, хотелось бы, чтобы уровень жизни был лучше, но в целом многое зависит от людей. В школе Антон зарабатывает тысяч 15 рублей, тренером – тысяч 20. У него есть ещё и третья работа: занимается в частной школе с малышами. Получается 50 тысяч — неплохая зарплата по меркам Тульской области. В сфере образования и ДЮСШ все так работают, потому что есть время. У них рабочий день не как у остальных профессий — не по 8-12 часов. Понятно, что есть много внеурочной деятельности, но в регионах несколько работ считается нормальным явлением. Это в Москве зарплаты другие, можно одной обойтись.
Конечно, это ненормальная ситуация. Если сравнивать с доходом игроков Премьер-Лиги, то получается вообще пропасть. Но опять же — возможность зарабатывать есть всегда. Хотя это сложно — хотелось бы, чтобы изначально было проще. Зарплаты футболистов перегреты? Наверное, да. Игроки должны получать поменьше, чем сейчас в топ-клубах. Грустно, что между футболистами и обычными людьми существует такая разница. Но тут нужно спрашивать не с нас, а с тех, кто придумал нам столько платить», – цитирует Левашова Sports.ru.
- 4 мая 2021
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