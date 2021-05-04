«Нельзя уходить так быстро». Марк Овермарс — о слухах про возвращение ван де Бека из «МЮ»

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал слухи о возможном возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.

«Думаю, Донни нужно просто бороться, остаться в команде на следующий год и постараться завоевать место в стартовом составе. Нельзя уходить так быстро», — приводит слова Овермарса NOS.

Ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года за € 44 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги ван де Бек провёл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В турнирной таблице АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает второе место. В 33 матчах «красные дьяволы» набрали 67 очков.

Видео дебютного гола ван де Бека в АПЛ