«Нельзя уходить так быстро». Марк Овермарс — о слухах про возвращение ван де Бека из «МЮ»
Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс прокомментировал слухи о возможном возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.
«Думаю, Донни нужно просто бороться, остаться в команде на следующий год и постараться завоевать место в стартовом составе. Нельзя уходить так быстро», — приводит слова Овермарса NOS.
Ван де Бек перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аякса» летом 2020 года за € 44 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги ван де Бек провёл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. В турнирной таблице АПЛ команда Уле-Гуннара Сульшера занимает второе место. В 33 матчах «красные дьяволы» набрали 67 очков.
Видео дебютного гола ван де Бека в АПЛ
«Посадите меня на скамейку!» Поль Погба пошутил по поводу результатов «Манчестер Юнайтед»
Рекомендуем вам
- 4 мая 2021
-
12:28
-
12:26
-
12:11
-
12:00
-
11:59
-
11:52
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:17
-
11:10
-
10:59
-
10:45
-
10:41
-
10:37
-
10:30
-
10:22
-
10:17
-
09:58
-
09:51
-
09:47
-
09:30
-
09:16
-
08:28
-
07:46
-
05:25
-
04:12
-
03:38
-
03:25
-
02:55
-
02:11
-
01:50
-
00:53
-
00:51
-
00:50
Партнерский контент
Рекомендуем вам