Евсеев назвал лучшего голкипера РПЛ в сезоне-2020/2021

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал лучшего голкипера Российской Премьер-Лиги в сезоне-2020/2021.
«Чемпион уже известен, сезон на излёте, и если я после каждого тура составляю для «Чемпионата» символическую сборную, приходит время назвать и символическую сборную в целом, всего сезона. Подчеркну, это будет именно символическая сборная чемпионата. Не сборная лучших игроков вообще, а тех, кто отыграл на уровне, без спадов.
Начинать надо с вратаря. Перебирал в голове разные фамилии, вспоминая. кто и как себя проявил. Из тех голкиперов, кто играл стабильно, выбрать можно из двоих: Лантратова и Дюпина. Лантратов раскрылся с приходом Черевченко. Сделал себе имя в РПЛ, говорят об интересе к нему со стороны наших больших клубов. Но «Химки» в начале сезона пропускали много, поэтому остановлюсь на Дюпине.
Играет уверенно и качественно. Было много матчей, когда его сейвы приносили «Рубину» очки. Главное его качество — характер и стабильность. Нет взлётов или падений. Есть уровень, который помог закрепиться в «Рубине» и попасть в сборную на весенние игры. Поэтому Дюпа — в воротах символической сборной РПЛ сезона-2020/2021», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
- 4 мая 2021
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