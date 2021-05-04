Комитет по этике РФС рассмотрит твит «Спартака» про «конюшню»

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев сообщил, что орган рассмотрит скандальный пост «Спартака» в «Твиттере» после победы в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).
Напомним, после победы в дерби красно-белые опубликовали твит «Привет, конюшня, как дела?» Соперник впоследствии подал жалобу в комитет по этике, попросив также рассмотреть ещё один скандальный пост, в котором было видео со словами «вы отстой» (цензурная версия).
«Комитет по этике рассмотрит этот вопрос на заседании в конце мая или начале июня. Нам не хватает кворума. Люди в отпусках или болеют. Через неделю определимся с членами комитета, которые смогут участвовать в заседании, и тогда определим точную его дату», — приводит слова Андреева «Р-Спорт».
- 4 мая 2021
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