Комитет по этике РФС рассмотрит твит «Спартака» про «конюшню»

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев сообщил, что орган рассмотрит скандальный пост «Спартака» в «Твиттере» после победы в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).



Напомним, после победы в дерби красно-белые опубликовали твит «Привет, конюшня, как дела?» Соперник впоследствии подал жалобу в комитет по этике, попросив также рассмотреть ещё один скандальный пост, в котором было видео со словами «вы отстой» (цензурная версия).



«Комитет по этике рассмотрит этот вопрос на заседании в конце мая или начале июня. Нам не хватает кворума. Люди в отпусках или болеют. Через неделю определимся с членами комитета, которые смогут участвовать в заседании, и тогда определим точную его дату», — приводит слова Андреева «Р-Спорт».

В «Спартаке» отреагировали на жалобу на клуб в РФС из-за твитов про «конюшню»