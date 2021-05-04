«Аталанта» на украинском языке поздравила Руслана Малиновского с днём рождения

Пресс-служба «Аталанты» поздравила с днём рождения полузащитника команды Руслана Малиновского. Сегодня, 4 мая, украинскому футболисту исполняется 28 лет.
Представители бергамасков опубликовали в «Инстаграме» поздравления на трёх языках: итальянском, украинском и английском.
Малиновский защищает цвета «Аталанты» с 2019 года, а до этого выступал за «Генк». С 2010 по 2017 год принадлежал донецкому «Шахтёру», откуда уходил в аренду в «Севастополь» и луганскую «Зарю». В сборную Украины Руслан вызывается с 2015 года.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов (1 — с пенальти) и отдал 10 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки. «Аталанта», набрав 69 очков в 34 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.
- 4 мая 2021
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