«Аталанта» на украинском языке поздравила Руслана Малиновского с днём рождения

Пресс-служба «Аталанты» поздравила с днём рождения полузащитника команды Руслана Малиновского. Сегодня, 4 мая, украинскому футболисту исполняется 28 лет.



Представители бергамасков опубликовали в «Инстаграме» поздравления на трёх языках: итальянском, украинском и английском.

Малиновский защищает цвета «Аталанты» с 2019 года, а до этого выступал за «Генк». С 2010 по 2017 год принадлежал донецкому «Шахтёру», откуда уходил в аренду в «Севастополь» и луганскую «Зарю». В сборную Украины Руслан вызывается с 2015 года.



В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, забил 6 голов (1 — с пенальти) и отдал 10 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки. «Аталанта», набрав 69 очков в 34 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.