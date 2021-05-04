Дзюба — Слуцкому: вы самый лучший пупсик

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поздравил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с 50-летием.
«С днём рождения. Вы самый лучший пупсик», — написал Дзюба в «сториз» «Инстаграма», выложив совместную фотографию со специалистом.
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года. Ранее Слуцкий работал главным тренером в ФК «Москва», «Крыльях Советов», английском «Халле», нидерландском «Витессе» и сборной России. С 2009 по 2016 год возглавлял московский ЦСКА, с которым трижды выиграл Российскую Премьер-Лигу и Кубок России.
Казанский «Рубин» в 28 матчах набрал 49 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Чемпионом досрочно стал санкт-петербургский «Зенит» (61). В тройку лидеров входят также московские «Спартак» (53) и «Локомотив» (52).
- 4 мая 2021
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