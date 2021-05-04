Рамос, Марсело и Вальверде — в числе игроков «Реала», вызванных на ответный матч с «Челси»

Мадридский «Реал» в своём официальном «твиттере» опубликовал список футболистов, вызванных на ответный матч с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.
Среди игроков, которые смогут выйти на поле в предстоящей встрече, оказались защитники Серхио Рамос и Марсело и полузащитник Федерико Вальверде. Их участие было под вопросом. Рамос из-за травмы не играл с конца марта, Марсело должен был помочь провести выборы в Мадриде, а у Вальверде было выявлено заражение коронавирусом.
Полный список:
вратари — Куртуа, Лунин, Альтубе;
защитники — Милитао, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Мигель;
полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас, Бланко;
нападающие — Азар, Бензема, Винисиус, Асенсио, Мариано, Родриго.
Матч «Челси» — «Реал» состоится завтра, 5 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.
- 4 мая 2021
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