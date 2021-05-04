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Рамос, Марсело и Вальверде — в числе игроков «Реала», вызванных на ответный матч с «Челси»

Рамос, Марсело и Вальверде — в числе игроков «Реала», вызванных на ответный матч с «Челси»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Мадридский «Реал» в своём официальном «твиттере» опубликовал список футболистов, вызванных на ответный матч с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.

Среди игроков, которые смогут выйти на поле в предстоящей встрече, оказались защитники Серхио Рамос и Марсело и полузащитник Федерико Вальверде. Их участие было под вопросом. Рамос из-за травмы не играл с конца марта, Марсело должен был помочь провести выборы в Мадриде, а у Вальверде было выявлено заражение коронавирусом.

Полный список:

вратари — Куртуа, Лунин, Альтубе;

защитники — Милитао, Рамос, Начо, Марсело, Одриосола, Менди, Мигель;

полузащитники — Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас, Бланко;

нападающие — Азар, Бензема, Винисиус, Асенсио, Мариано, Родриго.

Матч «Челси» — «Реал» состоится завтра, 5 мая, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Первая встреча завершилась со счётом 1:1.

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