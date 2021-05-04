Тьерри Анри и Джейми Каррагер назвали футболистов, которых стоит включить в Зал славы АПЛ

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри и экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер в эфире Sky Sports назвали игроков, которых, по их мнению, стоит включить в Зал славы английской Премьер-лиги.

В список Анри вошли: Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Рой Кин, Пол Скоулз, Патрик Виейра, Фрэнк Лэмпард. Каррагер выбрал Денниса Бергкампа, Эрика Кантона, Роя Кина, Стивена Джеррарда, Джона Терри, Петера Шмейхеля.

Первыми футболистами, включёнными в образованный недавно Зал славы АПЛ стали Анри и Алан Ширер.

Ширер является лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги. Он начинал карьеру в 1988 году в «Саутгемптоне», однако набольшую известность приобрёл впоследствии, выступая за «Блэкберн Роверс» и «Ньюкасл Юнайтед». С сине-белыми он стал чемпионом Англии в 1995 году. В сборную Англии Алан вызывался с 1992 по 2000 год.



Анри выступал в Англии за «Арсенал». В период с 1999 по 2007 год француз дважды стал чемпионом страны, завоевал три национальных Кубка и два Суперкубка. Также с «канонирами» Тьерри добирался до финалов Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

Хет-трик Тьерри Анри в последнем матче на «Хайбери»: