Аленичев — один из кандидатов на пост главного тренера «Нижнего Новгорода»

Бывший главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев является одним из кандидатов на пост главного тренера «Нижнего Новгорода». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сообщалось, что нижегородский клуб уволит нынешнего главного тренера Роберта Евдокимова. «Нижний Новгород» в 40 матчах набрал 84 очка в таблице ФНЛ и сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ. В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» переиграл «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 4:0.
Последним клубом Аленичева был красноярский «Енисей», который он тренировал с 2017 по 2019 год. В ноябре 2018 года Аленичев был отстранён от работы. В тот момент клуб занимал последнее место в РПЛ и в итоге вылетел в ФНЛ. Вскоре Аленичев вернулся к работе, так как клуб не имел средств, чтобы выплатить тренеру отступные за досрочный разрыв контракта.
- 4 мая 2021
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