Антон Зиньковский: у нас победная серия покруче, чем у «Локомотива». Пусть они боятся

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался о последней встрече с «Локомотивом», в которой он не реализовал голевой момент, а также ответил на вопрос о форме железнодорожников в преддверии финала Кубка России.
«Момент не снился, но в голове крутился. Было расстройство сильное. Возможно, именно этот момент повлиял на то, что мы не остались (в РПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Но у нас в целом тогда всё было тяжело, упустили 17 очков в тех играх, в которых вели в счёте. Если в финале будет такой же момент, то поступлю по-другому (смеётся). Наверное, сразу пробью.
«Локомотив» прёт? Мы тоже прём (улыбается). У нас победная серия даже покруче, чем у них. Пусть они боятся», — сказал Зиньковский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Финальный матч Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.
- 4 мая 2021
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