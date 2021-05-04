«Нижний Новгород» объявил об увольнении Евдокимова

«Нижний Новгород» отправил в отставку главного тренера Роберта Евдокимова.
«Футбольный клуб «Нижний Новгород» принял решение расстаться с главным тренером Робертом Геннадьевичем Евдокимовым. Мы благодарим Роберта Геннадьевича за проделанную работу. Яркие серии без поражений, верхние строчки в турнирной таблице и сильная команда – результат, в который большой вклад внёс главный тренер. Роберт Геннадьевич, мы благодарим вас и желаем вам дальнейших успехов в тренерской карьере», — сообщает пресс-служба клуба.
«Нижний Новгород» в 40 матчах набрал 84 очка в таблице ФНЛ и сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ. В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» переиграл «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 4:0.
- 4 мая 2021
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