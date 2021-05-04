Зиньковский: если «Крылья» выиграют Кубок, могу покраситься в розовый или фиолетовый

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, что готов сделать в случае победы команды в финале Кубка России. Противником самарцев станет московский «Локомотив».



«Могу опять покраситься, в какой-нибудь необычный цвет. Розовый или фиолетовый, к примеру. Придётся что-то придумать!» — сказал Зиньковский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Финальный матч Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится 12 мая в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.



«Локомотив» как участник еврокубков начал своё выступление в Кубке России со стадии плей-офф. Железнодорожники в 1/8 финала разгромили «Тамбов» (3:0), а в 1/4 финала переиграли «Сочи» (3:1). В свою очередь, «Крылья Советов» в 1/64 финала разгромили «Иртыш» (5:0), на групповом этапе победили ставропольское «Динамо» (4:1) и «Ротор» (3:0), а в плей-офф переиграли «Химки» (4:0), московское «Динамо» (2:0) и «Ахмат» (0:0, 4:1 в серии пенальти).

«Выиграть ФНЛ и попасть в Европу – это был бы космос!» Зиньковский предвкушает финал Кубка Почему «Локомотиву» стоит опасаться самарцев и на что готов пойти лидер «Крыльев» ради трофея.