Исполнять обязанности главного тренера «Нижнего Новгорода» будет Хазов

Исполняющим обязанности главного тренера «Нижнего Новгорода» после увольнения Роберта Евдокимова назначен его помощник Антон Хазов.

«Антон Хазов – и.о. главного тренера ФК «Нижний Новгород». Антон Геннадьевич известен всем своим порядочным отношением к футболу и к людям. Желаем ему успешной тренерской карьеры!» — сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Сегодня «Нижний Новгород» отправил в отставку главного тренера Роберта Евдокимова.

«Нижний Новгород» в 40 матчах набрал 84 очка в таблице ФНЛ и сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ. В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» переиграл «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 4:0.