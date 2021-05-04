Зиньковский: Сергеев — монстр, просто чума! По-моему, у него больше голов, чем у Месси

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высоко оценил своего партнёра по команде, нападающего Ивана Сергеева. Тот забил 37 голов в 39 матчах нынешнего розыгрыша ФНЛ.



«Монстр! Просто чума. По-моему, у него больше голов, чем у Месси и всей этой остальной компании. Будем ли на него играть, чтобы рекорд побил? А мы и без этого так играем, много подач. У нас так игра построена, что большинство моментов именно у центральной зоны нападения. Ваня сколько может, столько и забивает. Да и остальные нападающие тоже.



В чём секрет Сергеева? У этого монстра нет секрета (смеётся). Работает над собой и трудится. Ничего такого в этом нет. Он может в каждом матче забивать по два, три, пять. Собралась команда, которая ему помогает. С таким количеством моментов, которые мы ему создаём, он и должен был идти на первом месте. Но молодец, что забил настолько много. Надеюсь, что побьёт рекорд. У него всё в комплексе: поставленный удар, хорошие открывания за спину, в подыгрыше хорош. На этом уровне он выделяется, много работает на команду, делает много полезных действий», — сказал Зиньковский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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