Зиньковский: Дмитрий Комбаров — легенда. У него чудесная карьера

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский высказался о хавбеке команды Дмитрии Комбарове и других опытных футболистах.
«Комбаров — легенда. Человек с таким послужным списком… Игрок сборной, сколько лет отыграл за «Спартак», «Динамо», у него чудесная карьера.
Хорошо, что есть такие дядьки: Комбар, Гац, Вова Полуяхтов и наш главный предводитель вне поля — Корниленко. Они передают нам дух. Корниленко вон к прощальному матчу готовится, наш дядька Черномор. Будет круто посмотреть, как его встретит стадион. Надеюсь, успеет за своё время забить какой-нибудь пенальти или ногу подставить. Вот тут точно будем на него играть. Атмосфера у нас в команде – огонь. Просто нереальный коннект с тренерским штабом, все друг с другом общаются», — сказал Зиньковский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 4 мая 2021
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