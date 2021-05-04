Зиньковский: офигел, когда увидел новости про «Чертаново». Верю, что это чей-то заказ

Экс-полузащитник «Чертаново» Антон Зиньковский, ныне выступающий за «Крылья Советов», отреагировал на новости о своём бывшем клубе.
Напомним, в конце апреля бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина и спортивного директора клуба Сергея Хабарова задержала полиция. По информации «Чемпионата», им могут грозить уголовные дела минимум по двум статьям: мошенничество и присвоение/растрата.
«Офигел, когда это увидел. Не поверил, да и до сих пор не верю. Хочу просто пожелать всем терпения. Верю, что всё это ерунда, что это чей-то заказ. Зная то, как они относятся к футболу и людям… У меня только слова поддержки и благодарности. Не верю я в это всё. У меня был шок.
Ларину не стал ничего говорить, хотя хорошо общаемся. Решил, что не время. Он дал мне путёвку в футбол. Николай Юрьевич взял меня в школу. В какие-то моменты меня можно было отчислить, но меня оставляли. В детстве были случаи… Мы до сих пор хорошо общаемся, Ларин был готов помочь в любой момент. У меня к этому человеку будет только благодарность», — сказал Зиньковский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 4 мая 2021
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