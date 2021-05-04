Селихов: до матча с «Арсеналом» была нервозность. Ощущение, будто слетал на Марс

Вратарь «Спартака» Александр Селихов поделился эмоциями после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (2:1), ставшего для него первым в чемпионате за два года.
«До матча была нервозность. Ощущение, будто слетал на Марс. Хоть я там и не был, но теперь можно догадываться, что там происходит. После двух-трёх действий вошёл в ритм, и всё своим чередом пошло. Никак себя не успокаивал, просто в такие моменты нужно быть готовым. Понятно, что мы для этого и тренируемся — чтобы кого-то подменить, в данном случае Саню Макси.
Узнал, что буду играть, в этом недельном цикле. Уже тренеры подходили, настраивали, говорили, что, скорее всего, мне придётся играть. Мы с Максом Урванчки (тренером вратарей. — Прим. «Чемпионата») поговорили, он сказал, что всё хорошо, что я проделал большую работу. В такие моменты сам понимаешь, что добиться результата можно только через тяжёлый труд, через тернии», — сказал Селихов в ролике на YouTube-канале «Спартака».
Видеообзор матча «Арсенал» — «Спартак»:
- 4 мая 2021
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