Пименов: Рыбусь попал под товарный поезд. Дзюба не фолил

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал эпизод с первым забитым мячом в матче железнодорожников с «Зенитом» (1:6) в 28-м туре РПЛ.
«Рыбусь в этом положении должен был сам идти плечом, а не подставляться с открытой грудью. А он попал, как говорится, под «товарный поезд». Дзюба стоял, ничего не делал. Здесь фола никакого не было, игровой момент. Ошибка Рыбуся в том, что он не пошёл плечом. Идёшь сносить Дзюбу — попытайся хотя бы. А так — травмировал себя и допустил ошибку, приведшую к голу», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».
В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» принимал московский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
- 4 мая 2021
-
15:33
-
15:25
-
15:10
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:25
-
14:18
-
14:17
-
14:10
-
14:07
-
14:03
-
13:56
-
13:46
-
13:46
-
13:34
-
13:27
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
12:58
-
12:43
-
12:28
-
12:26
-
12:11
-
12:00
-
11:59
-
11:52
-
11:42
-
11:30
-
11:22
-
11:17
-
11:10
-
10:59