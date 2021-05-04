Пименов: Рыбусь попал под товарный поезд. Дзюба не фолил

Бывший игрок «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал эпизод с первым забитым мячом в матче железнодорожников с «Зенитом» (1:6) в 28-м туре РПЛ.



«Рыбусь в этом положении должен был сам идти плечом, а не подставляться с открытой грудью. А он попал, как говорится, под «товарный поезд». Дзюба стоял, ничего не делал. Здесь фола никакого не было, игровой момент. Ошибка Рыбуся в том, что он не пошёл плечом. Идёшь сносить Дзюбу — попытайся хотя бы. А так — травмировал себя и допустил ошибку, приведшую к голу», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» принимал московский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.