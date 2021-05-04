«Мы всё растеряли». Гендиректор «Нижнего Новгорода» объяснил отставку Евдокимова

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал увольнение главного тренера Роберта Евдокимова.



«Все шансы на выход в РПЛ есть, они и были. Но, чтобы раскрепостить команду и снять напряжение после поражений, пошли на такой шаг. Сняли тренера из-за неудовлетворительных результатов в весенней части первенства. Мы всё растеряли. Шли на первом месте перед возобновлением чемпионата, а в итоге скатились на третье место. Команда морально подсела. Мы верим сейчас в Хазова, в нашего тренера. Надеемся на него», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня «Нижний Новгород» отправил в отставку главного тренера Роберта Евдокимова. «Нижний Новгород» в 40 матчах набрал 84 очка в таблице ФНЛ и сохраняет шансы на прямой выход в РПЛ. В матче 40-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» переиграл «Спартак-2». Встреча проходила на стадионе «Нижний Новгород» и завершилась со счётом 4:0.