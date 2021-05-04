В Швеции фанаты устроили шоу в торговом центре. Это ответ на новые ограничения
Активные болельщики шведского клуба АИК провели необычную акцию в ответ на коронавирусные ограничения.
Фанаты заняли этажи торгового центра и превратили их в трибуны. Они вывесили баннеры, достали флаги и стали вести себя, как на матчах.
Напомним, в Швеции были введены ограничения, из-за которых людям можно собираться не более чем ввосьмером. Правила коснулись и футбольных матчей. После начала сезона на матчи допускают по восемь болельщиков, которые определяются с помощью лотереи.
АИК, набрав 6 очков в 3 турах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Швеции. Лидером соревнований в настоящее время является «Юргорден» (12), который провёл на один матч больше.
Восемь болельщиков – максимум! В Швеции оригинально вернули зрителей на стадионы
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