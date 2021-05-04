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В Швеции фанаты устроили шоу в торговом центре. Это ответ на новые ограничения

В Швеции фанаты устроили шоу в торговом центре. Это ответ на новые ограничения
Футбол / Прочие турниры 0

Активные болельщики шведского клуба АИК провели необычную акцию в ответ на коронавирусные ограничения.

Фанаты заняли этажи торгового центра и превратили их в трибуны. Они вывесили баннеры, достали флаги и стали вести себя, как на матчах.

Видео акции фанатов АИКа:

Напомним, в Швеции были введены ограничения, из-за которых людям можно собираться не более чем ввосьмером. Правила коснулись и футбольных матчей. После начала сезона на матчи допускают по восемь болельщиков, которые определяются с помощью лотереи.

АИК, набрав 6 очков в 3 турах, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Швеции. Лидером соревнований в настоящее время является «Юргорден» (12), который провёл на один матч больше.

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