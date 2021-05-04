Депай ищет дом в Барселоне

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай близок к подписанию контракта с «Барселоной», сообщает Mundo Deportivo.
28 апреля Мемфис побывал в Барселоне с целью подыскать себе дом, в котором он будет жить после перехода в каталонский клуб. Депай приехал в столицу Каталонии в сопровождении семьи и друзей, с которыми посмотрел несколько вариантов жилья. «Барселона» ещё не подписала контракт с Депаем, однако стороны близки к завершению сделки.
В марте сообщалось, что «Барселона» не может определиться с кандидатурой нового нападающего. Мнения главного тренера сине-гранатовых Рональда Кумана и президента клуба Жоана Лапорты разошлись. Куман хотел видеть в «Барселоне» Депая, а Лапорта склонялся в сторону Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».
Контракт Депая с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн. В сезоне-2020/21 Депай провёл 35 матчей в Лиге 1 и забил 19 голов, а также отдал 10 голевых передач.
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