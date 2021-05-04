Стал известен основной кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Бывший главный тренер «Бенфики» Руй Витория является основным кандидатом на пост наставника московского «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ходом переговоров.
При этом, как отметил один из наших источников, бывшего главного тренера «Монако» Леонарду Жардима в «Спартаке» не будет.
Последним местом работы Витории был «Ан-Наср». Клуб из Саудовской Аравии он возглавлял с 2019 по 2020 год. В ходе своей карьеры Руй также тренировал «Бенфику», «Виторию», «Пасуш де Феррейра» и другие команды в Португалии.
«Спартак», набрав 53 очка в 28 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь «Зениту», который уже обеспечил себе чемпионский титул. В оставшихся турах красно-белые сыграют с «Химками» и «Ахматом».
- 4 мая 2021
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