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Моуринью рассказал, почему согласился перейти в «Рому»

Моуринью рассказал, почему согласился перейти в «Рому»
Футбол / Италия 0

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал назначение главным тренером «Ромы» со следующего сезона.

«Спасибо семье Фридкиных за то, что выбрали меня в качестве руководителя этой великой команды, за то, что я стал частью их видения будущего клуба. После встреч с владельцем и Тьягу Пинту я сразу понял серьёзность амбиций «Ромы». Такие амбиции и драйв всегда мотивировали меня. Вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.

Невероятная страсть болельщиков «Ромы» убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего. Вперёд, Рома!» — приводит слова Моуринью пресс-служба «Ромы».

Моуринью подписал контракт с «Ромой» до 30 июня 2024 года.

Жозе Моуринью возглавит «Рому» со следующего сезона
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