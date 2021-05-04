Моуринью рассказал, почему согласился перейти в «Рому»

Португальский специалист Жозе Моуринью прокомментировал назначение главным тренером «Ромы» со следующего сезона.

«Спасибо семье Фридкиных за то, что выбрали меня в качестве руководителя этой великой команды, за то, что я стал частью их видения будущего клуба. После встреч с владельцем и Тьягу Пинту я сразу понял серьёзность амбиций «Ромы». Такие амбиции и драйв всегда мотивировали меня. Вместе мы хотим построить успешный проект в ближайшие годы.



Невероятная страсть болельщиков «Ромы» убедила меня согласиться на эту работу, и я не могу дождаться начала следующего сезона. А пока желаю Паулу Фонсеке всего наилучшего. Вперёд, Рома!» — приводит слова Моуринью пресс-служба «Ромы».

Моуринью подписал контракт с «Ромой» до 30 июня 2024 года.