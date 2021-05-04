Клубы РПЛ проголосовали против включения «Оренбурга» в лигу. В том числе «Зенит»

Клубы Российской Премьер-Лиги провели голосование на предмет потенциального включения «Оренбурга» в состав лиги.
Как сообщает «Рейтинг букмекеров», 13 клубов из 16 выступили против включения оренбуржцев в обход регламента. Среди них оказался и «Зенит». Два клуба — «Сочи» и «Химки» — воздержались. За включение «Оренбурга» проголосовал лишь «Урал».
Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина добивается того, чтобы «Оренбург» прошёл лицензирование РПЛ. У клуба есть проблемы с вместимостью стадиона: сейчас трибуны рассчитаны лишь на 7,5 тыс. зрителей, в то время как по регламенту они должны вмещать не менее 10 тыс. человек.
После 40 туров «Оренбург» с 88 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
- 4 мая 2021
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