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Клубы РПЛ проголосовали против включения «Оренбурга» в лигу. В том числе «Зенит»

Клубы РПЛ проголосовали против включения «Оренбурга» в лигу. В том числе «Зенит»
Футбол / РПЛ 0
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Клубы Российской Премьер-Лиги провели голосование на предмет потенциального включения «Оренбурга» в состав лиги.

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», 13 клубов из 16 выступили против включения оренбуржцев в обход регламента. Среди них оказался и «Зенит». Два клуба — «Сочи» и «Химки» — воздержались. За включение «Оренбурга» проголосовал лишь «Урал».

Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина добивается того, чтобы «Оренбург» прошёл лицензирование РПЛ. У клуба есть проблемы с вместимостью стадиона: сейчас трибуны рассчитаны лишь на 7,5 тыс. зрителей, в то время как по регламенту они должны вмещать не менее 10 тыс. человек.

После 40 туров «Оренбург» с 88 очками располагается на втором месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

«Оренбург» могут протащить в РПЛ в обход регламента. Зачем нам закон, если он не работает?
В клубе поздно вспомнили о необходимости реконструировать стадион. Поблажки для него ударят по репутации всего нашего футбола.
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