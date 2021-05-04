«Спартак» пошутил о борьбе с «Локомотивом» за выход в ЛЧ с отсылкой к «Звёздным войнам»

Пресс-служба «Спартака» в «Твиттере» опубликовала картинку, посвящённую борьбе с «Локомотивом» за попадание в квалификацию Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона РПЛ.

За основу картинки был взят постер фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Красно-белые добавили на изображения джедаев эмблемы «Спартака» и «Локомотива», изменив название кинокартины на «Лигочемпионские войны: Новая надежда».

«4 мая — всемирный день «Звёздных войн». Да пребудет с нами сила в двух матчах сезона оставшихся!» — говорится в подписи к картинке.

По итогам 28-го тура РПЛ санкт-петербургский «Зенит» (61), занимающий первое место, досрочно оформил чемпионство в нынешнем розыгрыше благодаря разгромной победе в матче с «Локомотивом» (6:1). На второе место поднялся московский «Спартак» (53), переигравший в гостях тульский «Арсенал» (2:1). На третье место опустился «Локомотив» (52), уступивший лидеру чемпионата. До завершения сезона осталось два тура.