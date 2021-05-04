Стали известны подробности прихода Жозе Моуринью в «Рому»

Стало известно, как происходило приглашение в «Рому» бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», португальский специалист подписал контракт с «волками» вчера, 3 мая. Факт заключения договора стороны сохранили в тайне. Отмечается, что на решение Жозе повлиял тот факт, что он очень хотел вернуться в Италию.
По информации Романо, выбор в пользу Моуринью сделал спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту, который является соотечественником тренера.
19 апреля «Тоттенхэм» объявил об уходе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. До «Тоттенхэма» Жозе работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике».
- 4 мая 2021
-
17:00
-
16:59
-
16:48
-
16:45
-
16:34
-
16:29
-
16:25
-
16:17
-
16:15
-
15:58
-
15:55
-
15:33
-
15:25
-
15:10
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:25
-
14:18
-
14:17
-
14:10
-
14:07
-
14:03
-
13:56
-
13:46
-
13:46
-
13:34
-
13:27
-
13:19
-
13:10
-
13:04
-
12:58
-
12:43
-
12:28