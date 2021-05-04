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Стали известны подробности прихода Жозе Моуринью в «Рому»

Стали известны подробности прихода Жозе Моуринью в «Рому»
Футбол / Италия 0

Стало известно, как происходило приглашение в «Рому» бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», португальский специалист подписал контракт с «волками» вчера, 3 мая. Факт заключения договора стороны сохранили в тайне. Отмечается, что на решение Жозе повлиял тот факт, что он очень хотел вернуться в Италию.

По информации Романо, выбор в пользу Моуринью сделал спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту, который является соотечественником тренера.

19 апреля «Тоттенхэм» объявил об уходе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. До «Тоттенхэма» Жозе работал в «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике».

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