Агент прокомментировал информацию о возможном уходе Комличенко в аренду из «Динамо»

Олег Артёмов, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока в аренду.

«Пока рано об этом говорить. Сейчас все мысли игрока о предстоящих двух матчах. После окончания чемпионата пообщаемся с руководством «Динамо». По итогам этого разговора и будет принято решение. Но очевидно, что сложившаяся ситуация никого не устраивает. Комличенко должен играть», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Комличенко выступает за московское «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги и забил четыре гола. Ранее он играл за «Краснодар», «Слован», «Младу-Болеслав» и другие клубы.