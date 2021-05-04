Агент прокомментировал информацию о возможном уходе Комличенко в аренду из «Динамо»
Олег Артёмов, агент нападающего «Динамо» Николая Комличенко, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока в аренду.
«Пока рано об этом говорить. Сейчас все мысли игрока о предстоящих двух матчах. После окончания чемпионата пообщаемся с руководством «Динамо». По итогам этого разговора и будет принято решение. Но очевидно, что сложившаяся ситуация никого не устраивает. Комличенко должен играть», — сказал Артёмов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комличенко выступает за московское «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги и забил четыре гола. Ранее он играл за «Краснодар», «Слован», «Младу-Болеслав» и другие клубы.
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