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Ансу Фати может пропустить Евро-2020

Ансу Фати может пропустить Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Напомним, форвард получил травму в матче с «Бетисом» в ноябре прошлого года, после чего перенёс операцию. Ожидалось, что Фати пропустит четыре месяца.

Как сообщает Marca, в «Барселоне» обеспокоены состоянием колена футболиста. Различные процедуры, которые проводились для успешного восстановления Фати после травмы, оказались бесполезны. В клубе по-прежнему не знают, когда 18-летний игрок сможет вновь выйти на поле. На данный момент он занимается индивидуально и далёк от возвращения к тренировкам в общей группе. Сообщается, что Фати, вероятно, пропустит не только остаток сезона, но и не сможет принять участия в предстоящем чемпионате Европы.

Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.

«Барселона» намерена продлить контракт с Ансу Фати до 2026 года
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