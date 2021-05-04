Ансу Фати может пропустить Евро-2020

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати продолжает восстанавливаться после травмы колена.
Напомним, форвард получил травму в матче с «Бетисом» в ноябре прошлого года, после чего перенёс операцию. Ожидалось, что Фати пропустит четыре месяца.
Как сообщает Marca, в «Барселоне» обеспокоены состоянием колена футболиста. Различные процедуры, которые проводились для успешного восстановления Фати после травмы, оказались бесполезны. В клубе по-прежнему не знают, когда 18-летний игрок сможет вновь выйти на поле. На данный момент он занимается индивидуально и далёк от возвращения к тренировкам в общей группе. Сообщается, что Фати, вероятно, пропустит не только остаток сезона, но и не сможет принять участия в предстоящем чемпионате Европы.
Фати стал игроком основной команды «Барселоны» в 2019 году. С 2020 года нападающий вызывается в сборную Испании.
- 4 мая 2021
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