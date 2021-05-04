Лидер «Зари» может продолжить карьеру в России

Иван Поробия, менеджер защитника «Зари» Дмитрия Иванисени, рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры футболиста.



«Много клубов из Турции спрашивают. Звонят, есть неравнодушие к игроку. Есть клуб из Испании, который проявил серьёзную заинтригованность, а также клуб из России, который не так интересен. После завершения сезона футболист решит», — приводит слова Поробии сайт телеканалов «Футбол 1/ Футбол 2».



Иванисеня выступает за луганскую «Зарю» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах чемпионата Украины, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. В 2019 году Иванисеня вызывался в национальную команду Украины. Ранее защитник выступал за донецкий «Шахтёр», «Мариуполь», тбилисское «Динамо» и другие клубы.

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