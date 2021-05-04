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Донецкий «Олимпик» объявил о назначении нового главного тренера. В его штаб вошёл Яя Туре

Донецкий «Олимпик» обновил свой тренерский штаб, информирует клубная пресс-служба.

Новым главным тренером «Олимпика» стал украинский специалист Роман Санжар, который подписал с донецким клубом двухлетний контракт. Наставник уже представлен команде.

Ассистентами тренера стали Яя Туре и Дмитрий Гришко. Новый тренер вратарей — Станислав Тищенко, а тренер по физической подготовке — Алексей Змиевский.

Примечательно, что Санжар уже возглавлял донецкий «Олимпик» с 2013 по 2018 год.

Напомним, вчера, 3 мая, «Олимпик» объявил о расставании с Юрием Калитвинцевым. Специалист и клуб расторгли сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Калитвинцев покинул «Олимпик» вместе со своим тренерским штабом: ассистентом Геннадием Литовченко, тренером вратарей Владимиром Тименко и специалистом по физподготовке Антоном Дяченко.