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«Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0
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Сегодня, 4 мая, состоится матч «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен». Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен».

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Анастасиос Сидиропулос (Греция).

Первая встреча 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоялась 24 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и завершилась победой британского коллектива со счётом 2:1.

Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Реал» и «Челси», первая встреча которых завершилась ничьей со счётом 1:1.

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