Гендиректор «Крыльев Советов» отреагировал на информацию о своём возможном уходе из клуба

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о своём возможном уходе из самарского клуба.

«Не могу прокомментировать эту информацию. Информационная среда живет своими законами. Вот как я могу прокомментировать новость, о которой мне ничего неизвестно. До конца сезона осталось меньше двух недель. Сезон очень непростой для нас. Мы хотим завершить его успешно. По окончанию сезона можно будет понимать происхождение откуда были эти слухи и на чём они основывались.



Большое количество слухов про «Крылья Советов» перед финалом Кубка России? Да, чем ближе к финалу, тем больше о нас говорят в СМИ», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.